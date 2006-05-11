Утвержден перечень видов контроля в пунктах пропуска на государственной границе Беларуси

Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Утвержден также перечень пунктов пропуска, в которых осуществляется только пограничный контроль, а также определены виды контроля.

Все это позволит людям заранее узнать, какой именно контроль им предстоит пройти при пересечении государственной границы. Ранее пункты пропуска устанавливались Совмином. Теперь же это, - как и определение видов контроля, - в компетенции Президента Беларуси.