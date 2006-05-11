Прямой эфир

Утвержден перечень видов контроля в пунктах пропуска на государственной границе Беларуси

11 мая 2006 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Утвержден также перечень пунктов пропуска, в которых осуществляется только пограничный контроль, а также определены виды контроля. 
Все это позволит людям заранее узнать, какой именно контроль  им предстоит пройти при пересечении  государственной границы.  Ранее пункты пропуска устанавливались Совмином. Теперь же это, - как и определение видов контроля, - в компетенции Президента Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
11 мая 2006 08:38

В Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит третье заседание Группы высокого уровня

10 мая 2006 11:56

Владимир Путин выступает за развитие СНГ как оптимальной экономической системы

10 мая 2006 11:14

Президент Украины намерен инициировать принятие закона, который приравняет бандеровцев к ветеранам войны