Утвержден перечень мероприятий по реализации Директивы Президента №3

Правительство Беларуси утвердило перечень мероприятий по реализации Директивы Президента №3 об энергосбережении и рациональном использовании ресурсов.

Постановлением утвержден также перечень инновационных и инвестпроектов, направленных на снижение энерго- и материалоемкости производства, уменьшение отходов, потерь сырья и материалов. В этом перечне, в частности, - модернизация основных производственных фондов Белорусской энергосистемы, реконструкция паротурбин на Лукомльской ГРЭС, введение в эксплуатацию парогазового блока на Минской ТЭЦ-3.

Также предусматривается ввод новых мощностей на Минской ТЭЦ-2, ТЭЦ-5 и ряде других объектов, строительство гидроэлектростанций и ветроустановок. На 2009-2020 годы запланировано проектирование и строительство в Беларуси атомной электростанции. Отдельный блок инновационных проектов направлен на диверсификацию поставок в нашу страну нефти, природного газа, электроэнергии и угля.

