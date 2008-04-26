Устойчивое развитие пострадавших регионов – один из приоритетов государственной политики в Беларуси

И на это будут направлены высвобожденные средства после отмены льгот в стране. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по Гомельской области.В эти дни Президент по традиции посещает пострадавшие регионы. Сегодня в Хойникском районе он пообщался с учеными и чиновниками.



Глава государства посетил агрогородок Глинище и ознакомился с производственными показателями сельскохозяйственного предприятия имени И.П.Мележа, которое специализируется на молочно-мясной продукции.



Деревня Глинище преобразована в агрогородок в 2006 году. Хозяйство - в процессе переспециализации на производство чистых от радионуклидов продуктов. Сегодня переход на новые виды выращивания культур поможет не только обновить экономику, но и вывести область на новый качественный уровень развития. Учеными и аграриями доказано: читая продукция здесь реальность.



Осматривать хозяйство агрогородка Президент начал с кукурузного поля. Свои посевы позволили сэкономить в минувшем году 31 миллион долларов. Задача на перспективу – обеспечить свои потребности в кукурузе на 75%.





Глава государства уделил внимание и развитию сельского хозяйства страны в целом. Сопровождавшим его в поездке чиновникам он дал поручение сделать закупки техники централизованными, предпочтительно белорусского производства. А через два года должен появиться отечественный гусеничный бульдозер. Президент поддержал также идею открыть здесь филиал Горецкой сельхозакадемии.





Агрогородок Глинище имеет и развитую социально-культурную инфраструктуру, в прошлом году он стал победителем в областном смотре-конкурсе по благоустройству и наведению порядка на земле.





После знакомства с хозяйством, глава государсвта встретился с местными жителями.





За будущую пятилетку все вопросы, связанные с чернобыльской тематикой необходимо полностью решить. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Глинище Хойникского района.



Глава государства возложил цветы к установленному здесь знаку памяти о чернобыльской трагедии и, по многолетней традиции, пообщался с людьми, проживающими на загрязненных территориях. Александр Лукашенко поговорил с сельчанами о реабилитации земель, строительстве спортивных объектов, медицине и о льготах.