Прямой эфир

Условия оформления визы в Болгарию для белорусов останутся прежними

27 февраля 2007 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вступление Болгарии в Европейский союз не повлечет изменений в визовой политике по отношению к Беларуси. Стоимость визы, условия приема документов в консульскую службу, а также пребывание наших соотечественников в Болгарии остаются прежними. Такую информацию распространил заведующий консульской службой Посольства Болгарии в Беларуси Георги Карасаматов. Однако пока договор о взаимных поездках граждан Беларуси и Болгарии подготовлен не полностью.

Другие новости рубрики

Все новости
27 февраля 2007 10:10

В Пхеньяне стартует очередной раунд межкорейских переговоров

27 февраля 2007 10:09

В центра внимания Союзных парламентариев военное сотрудничество

26 февраля 2007 14:48

Официальный Белград оправдали