Условия оформления визы в Болгарию для белорусов останутся прежними

Вступление Болгарии в Европейский союз не повлечет изменений в визовой политике по отношению к Беларуси. Стоимость визы, условия приема документов в консульскую службу, а также пребывание наших соотечественников в Болгарии остаются прежними. Такую информацию распространил заведующий консульской службой Посольства Болгарии в Беларуси Георги Карасаматов. Однако пока договор о взаимных поездках граждан Беларуси и Болгарии подготовлен не полностью.