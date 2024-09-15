«Уши торчат со всех концов». Депутат о событиях августа 2020-го в Беларуси

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы понимаем, что речь идет сегодня о практически выходе на начало, она уже началась, предвыборной кампании. Да, еще нет сроков, и они будут определены согласно Конституции. По-другому в нашем государстве нет, потому что наше государство живет по Конституции. И в этом плане заявленная главой нашего государства тема, что надо сейчас подготовиться к этим всем вещам, в том числе с учетом анализа тех событий, которые были в 2020 году. И рассказать людям, кто за этим всем стоит.

Доказано, что в основе всех тех сил, которые руководили тогда и сейчас руководят теми, кто как раз и говорит (как сказал Президент) их мочить. Там западные спецслужбы, там уши торчат со всех концов. Мой коллега из Российской Федерации подтвердит, потому что такие же задачи эти парни бравые решают на территории Российской Федерации. Причем основная цель – это расколоть общество, посеять панику, хаос. И, не получив результата должного в 2020 году, сегодня они перешли к фазе открытого изложения своего так называемого плана «Перамога 2.0». Где в основе свержения власти силовой способ решения этой задачи.

Понимая, кто за этим всем стоит (западные спецслужбы), это те, которые для себя поставили стратегическую задачу в очередной раз лишить еще одного союзника Российскую Федерацию (речь о Республике Беларусь), посеять хаос. В том числе примерно так, как они сделали это с Украиной.