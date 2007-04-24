Умер первый президент России

23 апреля в Москве на 77-м году жизни скоропостижно скончался первый президент России Борис Ельцин. Причина смерти - прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности.

Борис Ельцин дважды избирался на пост президента России - в 1991 и 1996 годах. 31 декабря 1999 года он объявил о добровольной отставке с поста главы российского государств.

Ельцин был одним из инициаторов ликвидации Советского Союза. Вместе с тем он сыграл значительную роль и в развитии интеграционных процессов, поддержав инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании вначале Сообщества Беларуси и России, затем Союза двух стран и Союзного государства.

25 апреля объявлен в России Днем общенационального траура в связи со смертью первого президента страны Бориса Ельцина. Прощание пройдет завтра в Храме Христа Спасителя в Москве. В этот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.