Уличные страсти в Киеве накалились

Накануне вечером президент Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович планировали провести встречу для согласования всех условий компромисса.

Однако итоговые переговоры не состоялись. Президент заявил украинским СМИ, что при выполнении правительством 15 условий, компромисс возможен. Однако, по версии Ющенко, речь идет не об отмене указа о роспуске Рады, а о переносе срока выборов. И сегодня президент Украины проведет традиционную пресс-конференцию. В прямом эфире ее будут транслировать на 170 стран мира.

Противостояние распространяется на регионы. Стало известно, что народный фронт "Севастополь - Крым - Россия" объявил о начале бессрочной акции "Украина без Крыма". Ее цель - вывести полуостров из юрисдикции Украины и возвратить России. А на киевском майдане появилось знамя так называемой Донецкой республики. С черной, синей и красной горизонтальными полосами и гербом Российской Федерации.