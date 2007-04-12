Уличные страсти в Киеве накалились

Однако итоговые переговоры не состоялись. Президент заявил украинским СМИ, что при выполнении правительством 15 условий, компромисс возможен. Однако, по версии Ющенко, речь идет не об отмене указа о роспуске Рады, а о переносе срока выборов. И сегодня президент Украины проведет традиционную пресс-конференцию. В прямом эфире ее будут транслировать на 170 стран мира.
Противостояние распространяется на регионы. Стало известно, что народный фронт "Севастополь - Крым - Россия" объявил о начале бессрочной акции "Украина без Крыма". Ее цель - вывести полуостров из юрисдикции Украины и возвратить России. А на киевском майдане появилось знамя так называемой Донецкой республики. С черной, синей и красной горизонтальными полосами и гербом Российской Федерации.