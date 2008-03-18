Укрепление безопасности - функция всех органов и ведомств

Президент Беларуси провел совещание со структурами, представляющими весь силовой блок страны.

Александр Лукашенко требует добиться перелома в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и экономическими преступлениями. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросу укрепления обороноспособности, правопорядка и безопасности. Беларусь должна быть готова к повышению напряженности в мире. Наша страна спокойная и люди здесь живут комфортно, но задача состоит в том, чтобы сохранить этот покой и безопасность.



Формат совещания - из разряда глобальных. Среди приглашенных - более 200 человек в погонах и при высоких званиях. Однако разговор с силовиками оказался плановым. Президент пояснил - встреча такого формата вскоре ожидает еще и экономический блок Правительства.

Люди в форме приглашены, чтобы выработать концепцию дальнейших действий, которую теперь нужно сверять с реалиями современной жизни. Обстановка на планете меняется стремительно. Беларусь должна быть готова к повышению напряженности в мире. Действия США - типичный пример. Действиями в отношении предприятий "Белнефтехима" США нагнетают обстановку вокруг Беларуси. Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко, нашей стране это не нанесет ущерба.

К реалиям внутренней жизни страны: глава государства потребовал жестко карать коррупционеров, выявляемых в силовых ведомствах. С сожалением констатировал: судебные процессы над таможенниками, пограничниками, высокопоставленными военными чиновниками, представителями МВД, КГБ стали обычным явлением. Должностные лица, призванные бороться с преступностью, сами становятся преступниками. Отдельно об еще одной преступной теме - наркоторговле.

Президент заявил о наличии серьезных проблем в работе по борьбе с контрабандой на госгранице. По его словам, вместо координации и совместной борьбы с преступностью на границе сотрудники правоохранительных органов объединяются для преступной деятельности. Впрочем, для всех высших должностных лиц совет один - чаще бывать на местах, чтобы пресекать подобные факты в самом начале.

Совещание по своему формату напоминало расширенный совет безопасности. Вслед за Президентом на трибуне появляется глава Совбеза Виктор Шейман.

Александр Лукашенко не скрывает: он недоволен работой правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Силовикам не удалось кардинальным образом пресечь тенденции развития криминогенной обстановки. Глава Комитета госконтроля с трибуны рассказал, как проверяли и находили подобные факты.

Еще один доклад - у генерального прокурора. Григорий Василевич недавно на этой должности. В силовых структурах заметил много фактов бюрократии и волокиты.

Глава государства критически отозвался о ситуации, складывающейся в работе министерства обороны по обеспечению обороноспособности и боеготовности Вооруженных сил. Много критики прозвучало и в адрес министерства внутренних дел.

Президент Беларуси привел статистические данные, согласно которым в стране, начиная с 2001 года, ухудшается криминогенная обстановка. Так, за последние 6 лет уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения вырос на 70%, количество потерпевших в результате совершения преступлений возросло более чем в два раза, число погибших и раненых в криминальных происшествиях превысило 40 тысяч человек. Александр Лукашенко обратил внимание также на снижение уровня защищенности рядового человека.

Разговор с силовиками оказался сильным и эмоциональным. Глава государства жестко потребовал добиться перелома в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и экономическими преступлениями.