Украинский спикер призывает к самороспуску

К самороспуску Верховной Рады Украины призвал народных депутатов спикер парламента Владимир Литвин.

С таким заявлением председатель Верховной Рады выступил в связи с отказом депутатов утверждать повестку дня и порядок работы открывшейся сегодня очередной пятой сессии парламента Украины шестого созыва, назвав высший законодательный орган страны театром абсурдов.

При этом он высказал сожаление по поводу того, что Верховная Рада является не только свидетелем, но и непосредственным участником процесса разрушения страны. По словам спикера, ситуация в Верховной Раде - это отражение ситуации на Украине. «Страна, как и Верховная Рада, функционирует по инерции, держится на хаосе, политические силы приспосабливают страну под себя, ей навязали беспрерывные междоусобицы, крепостную систему взаимоотношений. Все это оборачивается тем, что и Украина, и Верховная Рада выпадают из времени, демонстрируют неадекватность, люди выживают не благодаря нам, а вопреки нам и нашим действиям, нашей бездеятельности. Дальше так продолжаться не может, потому что дальше некуда», - заявил Владимир Литвин.

В связи с этим спикер предложил провести в ближайшее время специальное заседание парламента с участием высшего руководства страны, чтобы обсудить дальнейшее развитие Украины и наметить реальные планы действий, сообщает БЕЛТА.