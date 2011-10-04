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Украинский боксер Виталий Кличко будет баллотироваться в президенты страны

04 октября 2011 09:01
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Одновременно он отказался от борьбы за пост мэра Киева.

Решение было принято после встречи с бизнесменом Виктором Пинчуком, который предложил раскручивать Кличко как общенационального лидера и лидера всеукраинской партии «Удар», сообщает ctv.by со ссылкой на Интернет-ресурсы.

Кроме того, причиной решения Виталия Кличко сосредоточиться на общенациональной кампании стали последние социологические опросы, согласно которым, в случае выхода Януковича и Кличко во второй тур президентских выборов действующего главу государства поддержали был 26,6% опрошенных, а Виталия Кличко – 28,3%.

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