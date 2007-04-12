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Украинские журналисты объявили бойкот "цветным"

12 апреля 2007 08:36
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Виктор Ющенко своим указом заблокировал постановление правительства Януковича, которое запрещает финансирование досрочных выборов в Верховную раду. Глава государства обратился в Конституционный суд с просьбой признать решение Кабинета министров не соответствующим основному закону.
Украинские телеканалы на сутки объявили бойкот всем участникам противостояния - как "оранжевым", так и "бело-голубым". Журналисты обещают следить за развитием политического кризиса, но самИм политикам слОва в эфире не предоставлять.

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