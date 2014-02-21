Украинская Рада подписала постановление о прекращение огня. На очереди договор по урегулирования кризиса

Новости Украины. В Киеве по-прежнему неспокойно. В центре города, по некоторым сообщениям, радикалы открыли огонь по правоохранителям и пытаются прорваться к Верховной Раде. В то же время утром спикер парламента подписал принятое постановление, которое предусматривает прекращение огня и вывод воинских формирований из Киева и других городов. Этим же постановлением радикальных активистов освобождают от уголовной и административной ответственности.

На этом фоне в столице Украины началась встреча Виктора Януковича с министрами иностранных дел Германии, Польши, Франции, тройкой оппозиционных лидеров, и российским переговорщиком, уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Но эскалация напряжённости доказывает, что политики по обе стороны баррикад уже не контролируют радикалов и, как следствие, ситуацию в полном объеме.

Подробности у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ Александра Добрияна. Он на прямой связи по телефону из столицы Украины.

Александр Добриян, корреспондент СТВ (Киев):

Утро в Киеве прошло в ожидании. На Майдане ждали решений из Верховной Рады. И около часа назад спикер Рады Владимир Рыбак подписал принятый вчера поздно вечером документ. Теперь официально, объявленная накануне силовиками антитеррористическая операция считается не конституционной. Все спецподразделения должны немедленно покинуть Киев и вернуться на базы постоянной дислокации. Предписано начать расследование преступлений, совершенных в центре Киева в дни противостояния. А семьям пострадавших должна быть оказана помощь. В эти минуты все ждут подписания еще одного документа - Договора по урегулированию кризиса, выработанного на встрече в администрации президента с участием российских и европейских политиков. Люди надеются, что этот документ положит начало мирной жизни. Пока подробности его не известны, но появляется информация о том, что Договор предусматривает проведение в Украине конституционной реформы и досрочных выборов президента уже в декабре 2014 года. Но аналитики утверждают, что этого не достаточно для того, чтобы Майдан разошелся. Более того, спецподразделения из западной Украины, накануне перешедшие на сторону митингующих, уже в Киеве со спецсредствами и табельным оружием. Они заявляют о том, что, в случае необходимости, будут сражаться на стороне Евромайдана.