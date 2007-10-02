Украина в ожидании

Итоги досрочных выборов в Верховную Раду еще не подведены.Лидерство сохраняет Партия регионов. Она увеличила отрыв от конкурентов, набрав 34% голосов. Второе место - за Блоком Юлии Тимошенко. Отставание примерно на 3,3%. Президентскому блоку "Наша Украина - Народная самооборона" отдали предпочтение чуть больше 14% избирателей. Депутатские кресла в Верховной раде достанутся коммунистам и Блоку Литвина - они на четвертой и пятой позициях. После окончательного подсчета голосов путь к формированию нового правительства будет официально открыт.