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Украина в ожидании

02 октября 2007 11:47
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Итоги досрочных выборов в Верховную Раду еще не подведены.Лидерство сохраняет Партия регионов. Она увеличила отрыв от конкурентов, набрав 34% голосов. Второе место - за Блоком Юлии Тимошенко. Отставание примерно на 3,3%. Президентскому блоку "Наша Украина - Народная самооборона" отдали предпочтение чуть больше 14% избирателей. Депутатские кресла в Верховной раде достанутся коммунистам и Блоку Литвина - они на четвертой и пятой позициях. После окончательного подсчета голосов путь к формированию нового правительства будет официально открыт.

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