Украина подписала протокол по транзиту российского газа в Европу без каких-либо оговорок

Эту информацию официально подтвердили в Газпроме. Накануне выяснилось, что в Киеве в одностороннем порядке внесли изменения в документ, ранее подписанный Россией и ЕС.

Появилось некое приложение, согласно которому Украина якобы полностью обеспечивала транзит газа и никаких долгов перед "Газпромом" не имеет. Россия заявила, что в таком виде выполнять документ не будет. Председателю Еврокомиссии удалось убедить Киев отказаться от оговорок, чтобы европейские потребители снова могли получать российский газ.

Анализ газового кризиса стал центральной темой Экстренной встречи министров энергетики Евросоюза в Брюсселе. Делегаты обсуждают не только пути выхода, но и возможности предотвращения подобных ситуаций в будущем.