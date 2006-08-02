Украина перед выбором

Виктор Ющенко должен сделать выбор между премьером Виктором Януковичем и Верховной радой. Накануне Ющенко и Янукович десять часов подряд вели переговоры. Но разногласий, похоже, преодолеть не удалось. Президент Украины Ющенко сообщит о своих дальнейших действиях в телеобращении к украинскому народу вечером. Именно сегодня истекает 15-дневный срок, предусмотренный конституцией страны для представления в Верховную Раду кандидатуры на пост премьер-министра. Если этого не произойдет, у Ющенко есть право распустить Раду и объявить досрочные парламентские выборы. Как сообщили в секретариате президента Украины, консультации о роспуске парламента страны уже начались.