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Украина перед выбором

02 августа 2006 14:25
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Виктор Ющенко должен сделать выбор между премьером Виктором Януковичем и Верховной радой. Накануне Ющенко и Янукович десять часов подряд вели переговоры. Но разногласий, похоже, преодолеть не удалось. Президент Украины Ющенко сообщит о своих дальнейших действиях в телеобращении к украинскому народу вечером. Именно сегодня истекает 15-дневный срок, предусмотренный конституцией страны для представления в Верховную Раду кандидатуры на пост премьер-министра. Если этого не произойдет, у Ющенко есть право распустить Раду и объявить досрочные парламентские выборы. Как сообщили в секретариате президента Украины, консультации о роспуске парламента страны уже начались.

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