Украина ожидает решения Конституционного суда

Восемь из тринадцати членов ЦИК Украины отказались проводить подготовку к досрочным выборам в Верховную раду.По указу президента страны Виктора Ющенко они должны состояться 27 мая. В ЦИК полагают, что без решения Конституционного суда организовать выборы невозможно. Тем временем премьер-министр Виктор Янукович заявил, что правящая коалиция готова выполнить любое постановление Конституционного суда по вопросу роспуска Верховной Рады. Премьер уверен, что политический кризис будет урегулирован мирным путем. В настоящее время в Киеве митинг сторонников парламентской оппозиции и коалиции продолжается.