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Украина официально отказалась от членства в НАТО

02 июля 2010 12:18
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Верховная Рада исключила стремление страны к вхождению в альянс из перечня основных направлений государственной политики. При этом цель приобрести членство в Европейском Союзе остается.Депутаты установили, что Украина будет придерживаться политики внеблокового статуса, что означает запрет участия в военно-политических союзах, приоритетность в усовершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками.

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