Украина официально отказалась от членства в НАТО

Верховная Рада исключила стремление страны к вхождению в альянс из перечня основных направлений государственной политики. При этом цель приобрести членство в Европейском Союзе остается.Депутаты установили, что Украина будет придерживаться политики внеблокового статуса, что означает запрет участия в военно-политических союзах, приоритетность в усовершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками.