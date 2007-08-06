Украина обеспокоена увеличением тарифов на российский газ

Беларусь полностью рассчитается с "Газпромом" на текущей неделе. Тем временем увеличением тарифов на российский газ обеспокоена Украина. Правительство намерено поднять вопрос о пересмотре цен на транзит российского "голубого" топлива, поставляемого в Европу. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрий Продан сегодня заявил: "та схема поставок газа в Украину, которая есть на сегодняшний день, не удовлетворяет, в первую очередь, украинскую сторону... Уже сегодня нужно начинать переговоры об изменении этой схемы в будущем".



В 2007 году Украина стала покупать газ по 130 долларов за тысячу кубов из-за повышения цены туркменского газа. Правительство Украины ожидает, что подорожание российского газа в 2008 году не превысит 10%. Переговоры о цене российского газа для Украины планируется провести в октябре.