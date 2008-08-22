Украина не покинет СНГ

По крайней мере пока. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Лиховый.

Дипломат напомнил, что Украина является ассоциированным, а не полноправным членом Содружества, поскольку в свое время не ратифицировала Устав СНГ. При этом, Украина прекрасно осознает, что среди стран участников Содружества есть ее приоритетные партнеры. Как в экономических, так и в политических вопросах.

Говоря о двусторонних связях Беларуси и Украины, Игорь Лиховый также выразил надежду на скорое вступление Беларуси в ВТО. Украина, которая прописалась во Всемирной торговой организации в прошлом году, уже стала ощущать многие выгоды. Главные из них – рост прямых инвестиций.



Вступление Украины в ВТО, отметил дипломат, способствовало росту прямых инвестиций в страну. Доходы населения за шесть месяцев текущего года выросли на 45%. При этом Игорь Лиховый констатировал, что пока средний доход на человека в Украине меньше, чем в нашей стране. Сегодня Беларусь для Украины – пятый партнер по экспорту и седьмой – по импорту. Товарооборот между Беларусью и Украиной за 7 месяцев текущего года достиг трех миллиардов долларов.