Украина может остаться без парламента

Сегодня истек тридцатидневный срок, в течение которого в Верховной Раде должны были сформировать новую правящую коалицию. Теперь президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Впрочем, не все с этим согласны. Сторонники премьера Юлии Тимошенко утверждают, что отсчет времени следует начинать с момента официального объявления о распаде коалиции. В этом случае формирование парламентского большинства может длиться до 16 октября. Сейчас блок Юлии Тимошенко и пропрезидентские силы продолжают переговоры о создании коалиции.

