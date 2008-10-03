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Украина может остаться без парламента

03 октября 2008 13:57
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Сегодня истек тридцатидневный срок, в течение которого в Верховной Раде должны были сформировать новую правящую коалицию. Теперь президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Впрочем, не все с этим согласны. Сторонники премьера Юлии Тимошенко утверждают, что отсчет времени следует начинать с момента официального объявления о распаде коалиции. В этом случае  формирование парламентского большинства может длиться до 16 октября. Сейчас блок Юлии Тимошенко и пропрезидентские силы продолжают переговоры о создании коалиции.

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