Украина: лидирует по-прежнему Блок Юлии Тимошенко

И все меньше шансов остается у Партии Регионов иметь большинство в новом парламенте.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен, "оранжевые" и "белые" братства Юлии Владимировны начали праздновать свою победу еще сегодня ночью, и продолжают это делать до сих пор. Результаты четырех проводимых в стране экзитпулов сейчас активно подтверждаются голосованием украинцев.

Получается, что Партия Регионов даже в союзе с коммунистами, социалистами и Блоком Литвина все равно не обогнать "бело-оранжевую" коалицию. В прочем, последние уже отвели для регионов свою роль - роль оппозиции.

По заявлению Центризбиркома Украины и глав всех миссий наблюдателей, в том числе и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, досрочно парламентские выборы Верховной Рады Украины прошли легитимно. Если и были нарушения, то лишь в единичных случаях.