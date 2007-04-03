Указ президента Украины о роспуске Верховной рады отклонен

Правительство Украины приняло постановление считать Указ президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной рады недействительным.За такое решение проголосовали все члены Кабинета министров, за исключением главы МИД и Минобороны, которые назначены на должности по квоте президента. Правительство решило подчиняться исключительно нормативным актам Верховной рады. Постановлением запрещено исполнять указ всем органам исполнительной власти. Будет усилена охрана всех стратегических объектов страны. Решено также не выделять средства для проведения досрочных выборов, которые Ющенко назначил на 27 мая. С речью к украинскому народу сегодня обратится премьер-министр Украины Виктор Янукович. Тем временем лидеры оппозиционных блоков Юлии Тимошенко и "Наша Украина" поддержали распоряжение главы государства.