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Указ президента Украины о роспуске Рады вступил в силу

10 октября 2008 07:45
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Голосование назначено на 7 декабря. До избрания нового депутатского корпуса парламент продолжит исполнять свои обязанности. Верховная Рада должна ещё принять поправки в бюджет, которые касаются финансирования выборов. Цена вопроса — 80 миллионов долларов. Поддержать законопроект уже согласилась оппозиционная Партия регионов, которая имеет крупнейшую фракцию в парламенте. Против выборов по прежнему выступает Блок Юлии Тимошенко. В БЮТ не исключают, что будут обжаловать решение президента в суде.

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