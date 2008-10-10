Указ президента Украины о роспуске Рады вступил в силу

Голосование назначено на 7 декабря. До избрания нового депутатского корпуса парламент продолжит исполнять свои обязанности. Верховная Рада должна ещё принять поправки в бюджет, которые касаются финансирования выборов. Цена вопроса — 80 миллионов долларов. Поддержать законопроект уже согласилась оппозиционная Партия регионов, которая имеет крупнейшую фракцию в парламенте. Против выборов по прежнему выступает Блок Юлии Тимошенко. В БЮТ не исключают, что будут обжаловать решение президента в суде.