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Указ Президента по борьбе с лжепредпринимательством

21 января 2016 06:17
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Новости Беларуси. Лекарство от лжепредпринимательства. Президент Беларуси подписал Указ, который должен повысить эффективность борьбы с недобросовестными дельцами.

Все меры, закрепленные в документе, основаны исключительно на правовых, прозрачных и понятных бизнес-сообществу правилах. В частности, теперь законодательно закреплен механизм налогообложения предпринимателей, в отношении которых вынесено предписание Комитета государственного контроля.

По новым правилам тот, кто исполнит это предписание и добровольно уплатит налоги, будет освобожден от административной ответственности. В Указе также уточнен порядок внеплановых проверок. Предусмотрен и комплекс мер по защите прав и законных интересов деловых кругов.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства

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