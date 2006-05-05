Указ о назначении членов Правительства Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 5 мая подписал Указ №290 <О назначении членов Правительства Республики Беларусь>.

В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить:

Семашко Владимира Ильича - Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь

Бамбизу Ивана Михайловича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь

Бурю Виктора Павловича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь

Кобякова Андрея Владимировича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь

Косинца Александра Николаевича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь

Бариева Энвера Ризаевича - Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Белохвостова Владимира Максимовича - Министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь



Голованова Виктора Григорьевича - Министром юстиции Республики Беларусь

Григорова Александра Владимировича - Министром спорта и туризма Республики Беларусь

Дейко Анну Константиновну - Министром по налогам и сборам Республики Беларусь

Жарко Василия Ивановича - Министром здравоохранения Республики Беларусь

Зайченко Николая Петровича - Министром экономики Республики Беларусь

Зиновского Владимира Ивановича - Министром статистики и анализа Республики Беларусь

Иванкова Александра Ивановича - Министром торговли Республики Беларусь

Корбута Николая Петровича - Министром финансов Республики Беларусь

Мальцева Леонида Семеновича - Министром обороны Республики Беларусь

Мартынова Сергея Николаевича - Министром иностранных дел Республики Беларусь

Матвейчука Владимира Федоровича - Министром культуры Республики Беларусь

Наумова Владимира Владимировича - Министром внутренних дел Республики Беларусь

Озерца Александра Владимировича - Министром энергетики Республики Беларусь

Пантелея Николая Петровича - Министром связи и информатизации Республики Беларусь

Потупчика Владимира Николаевича - Министром труда и социальной защиты Республики Беларусь, освободив его от должности помощника Президента Республики Беларусь - главного инспектора по г.Минску

Радькова Александра Михайловича - Министром образования Республики Беларусь

Русака Леонида Вячеславовича - Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Русакевича Владимира Васильевича - Министром информации Республики Беларусь

Русецкого Анатолия Максимовича - Министром промышленности Республики Беларусь

Селезнева Александра Ильича - Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь

Семашко Петра Михайловича - Министром лесного хозяйства Республики Беларусь

Сосновского Владимира Георгиевича - Министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Хоружика Леонтия Ивановича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Азаматова Николая Ильясовича - Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

Корешкова Валерия Николаевича - Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, освободив его от должности Председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь

Кузнецова Георгия Ивановича - Председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, освободив его от должности Председателя Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь

Матюшкова Владимира Егоровича - Председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

Павловского Александра Алексеевича - Председателем Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь

Сухоренко Степана Николаевича - Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь

Шпилевского Александра Францевича - Председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Присвоить:

Буре Виктору Павловичу - высший класс государственного служащего;

Жарко Василию Ивановичу и Озерцу Александру Владимировичу - первый класс государственного служащего.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко.

5 мая 2006 г.

г.Минск.

