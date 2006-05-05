Указ о назначении членов Правительства Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить:
Семашко Владимира Ильича - Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Бамбизу Ивана Михайловича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Бурю Виктора Павловича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Кобякова Андрея Владимировича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Косинца Александра Николаевича - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Бариева Энвера Ризаевича - Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Белохвостова Владимира Максимовича - Министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Голованова Виктора Григорьевича - Министром юстиции Республики Беларусь
Григорова Александра Владимировича - Министром спорта и туризма Республики Беларусь
Дейко Анну Константиновну - Министром по налогам и сборам Республики Беларусь
Жарко Василия Ивановича - Министром здравоохранения Республики Беларусь
Зайченко Николая Петровича - Министром экономики Республики Беларусь
Зиновского Владимира Ивановича - Министром статистики и анализа Республики Беларусь
Иванкова Александра Ивановича - Министром торговли Республики Беларусь
Корбута Николая Петровича - Министром финансов Республики Беларусь
Мальцева Леонида Семеновича - Министром обороны Республики Беларусь
Мартынова Сергея Николаевича - Министром иностранных дел Республики Беларусь
Матвейчука Владимира Федоровича - Министром культуры Республики Беларусь
Наумова Владимира Владимировича - Министром внутренних дел Республики Беларусь
Озерца Александра Владимировича - Министром энергетики Республики Беларусь
Пантелея Николая Петровича - Министром связи и информатизации Республики Беларусь
Потупчика Владимира Николаевича - Министром труда и социальной защиты Республики Беларусь, освободив его от должности помощника Президента Республики Беларусь - главного инспектора по г.Минску
Радькова Александра Михайловича - Министром образования Республики Беларусь
Русака Леонида Вячеславовича - Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Русакевича Владимира Васильевича - Министром информации Республики Беларусь
Русецкого Анатолия Максимовича - Министром промышленности Республики Беларусь
Селезнева Александра Ильича - Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь
Семашко Петра Михайловича - Министром лесного хозяйства Республики Беларусь
Сосновского Владимира Георгиевича - Министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Хоружика Леонтия Ивановича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Азаматова Николая Ильясовича - Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
Корешкова Валерия Николаевича - Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, освободив его от должности Председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь
Кузнецова Георгия Ивановича - Председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, освободив его от должности Председателя Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
Матюшкова Владимира Егоровича - Председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
Павловского Александра Алексеевича - Председателем Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь
Сухоренко Степана Николаевича - Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь
Шпилевского Александра Францевича - Председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
Присвоить:
Буре Виктору Павловичу - высший класс государственного служащего;
Жарко Василию Ивановичу и Озерцу Александру Владимировичу - первый класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь
А.Лукашенко.
5 мая 2006 г.
г.Минск.