Уго Чавес задержался у тягачей для ракетных установок

В Беларусь президент Венесуэлы прибыл с двухдневным рабочим визитом.

К слову, Беларусь Чавес посещает уже в четвертый раз, предыдущие визиты были в 2006, 2007 и 2008 годах. В декабре 2007 года состоялся официальный визит в Венесуэлу Александра Лукашенко, во время которого был подписан ряд важных документов и открыто совместное белорусско-венесуэльское предприятие по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана». В настоящее время это СП уже добыло первый миллион тонн черного золота. В Венесуэле зарегистрированы совместные предприятия с участием крупнейших белорусских предприятий машиностроения. Развивается сотрудничество в области строительства.

Сегодня свой визит Чавес начал с посещения Минского автомобильного завода. Здесь боливарианский лидер осмотрел экспозицию продукции МАЗа как гражданского, так и военного назначения. Ему показали технику, которая уже работает в Венесуэле, и которая в перспективе может туда поставляться. Как известно, к концу года МАЗ планирует открыть в Венесуэле завод. Совместное предприятие будет рассчитано на выпуск 500 единиц автотехники в год. В последующем мощность сборочного производства планируется увеличить.

Кстати, сегодня, посещая минское производство, Уго Чавес отметил, что в Венесуэле есть свое развитое сталелитейное производство, которое станет отличной сырьевой базой для сборочного производства МАЗа. К тому же, венесуэльский лидер предложил организовать морские поставки сырья для белорусских машиностроительных предприятий. Речь идет об алюминии, железе, нефтехимической продукции, - всем том, чем богата Венесуэла.

Сегодня же Уго Чавес посетил и производство Минского завода колесных тягачей. Здесь ему показали выставку всего модельного ряда предприятия. Больше всего президент Венесуэлы задержался у тягачей, предназначенных для ракетных установок.

В эти минуты в резиденции под Минском проходит неформальная встреча президентов Уго Чавеса и Александра Лукашенко. А завтра — о расширении экономического сотрудничества между странами пойдет речь на официальных переговорах – в узком и расширенном составе.