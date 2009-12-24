Уго Чавес выгонит американских автопроизводителей и пригласит белорусских

Аргентинский суд потребовал арестовать бывшего главу Китая по обвинению в преступлениях против человечности

Аргентинский судья выдал ордер на арест бывшего председателя Китая Цзян Цзэминя и бывшего руководителя службы госбезопасности Китая Луо Гана по обвинению в преступлениях против человечности.