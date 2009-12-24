Уго Чавес выгонит американских автопроизводителей и пригласит белорусских

Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил выгнать из страны компании Ford Motor, General Motors, Fiat и Toyota Motor, а взамен пригласить автопроизводителей из Беларуси, России и Китая. Чавес потребовал от Ford, GM, Fiat и Toyota поделиться технологиями с венесуэльскими компаниями. Если они не выполнят эти требования, то «могут паковать чемоданы и уезжать», заявил президент.
Он также приказал начать проверку в отношении Toyota, отмечает buisnessweek. Чавес заявил, что руководство этой компании без должного внимания отнеслось к его призыву приспособить внедорожники Land Cruiser под общественный транспорт для трущоб Каракаса.
«Я приказал начать расследование в отношении Toyota, которое должно выяснить, почему компания не собирается выпускать такие машины. И если они откажутся, то могут уезжать из Венесуэлы», - подчеркнул президент.