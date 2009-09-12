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Уго Чавес: Венесуэла заказала ракеты у России

12 сентября 2009 09:43
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Венесуэла заказала в России ракеты дальностью 300 километров, сказал в Каракасе после возвращения из Москвы президент страны Уго Чавес.

Глава Венесуэлы заявил, что оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях, сообщает ВВС.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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