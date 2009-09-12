Уго Чавес: Венесуэла заказала ракеты у России

Глава Венесуэлы заявил, что оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях, сообщает ВВС.
Об этом заявил сам Владимир Путин.
Согласно закону, с момента отставки парламент объявляет эту должность вакантной.
Об этом заявил бывший вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер.
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