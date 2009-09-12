Уго Чавес: Венесуэла заказала ракеты у России

Венесуэла заказала в России ракеты дальностью 300 километров, сказал в Каракасе после возвращения из Москвы президент страны Уго Чавес.

Глава Венесуэлы заявил, что оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях, сообщает ВВС.