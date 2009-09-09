Уго Чавес: В Беларуси я, как на родине

В Минск с приветом от «оси зла» прибыл давний друг Беларуси и лично белорусского лидера Уго Чавес.

Cвой визит Чавес начал с посещения Минского автомобильного завода. Здесь боливарианский лидер осмотрел экспозицию продукции МАЗа как гражданского, так и военного назначения. Ему показали технику, которая уже работает в Венесуэле, и которая в перспективе может туда поставляться. Как известно, к концу года МАЗ планирует открыть в Венесуэле завод. Совместное предприятие будет рассчитано на выпуск 500 единиц автотехники в год.

Уго Чавес посетил и производство Минского Завода колесных тягачей. Здесь ему показали выставку всего модельного ряда предприятия. Больше всего президент Венесуэлы задержался у тягачей, предназначенных для ракетных установок.

В резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов. Сегодня рабочий визит Президента Венесуэлы в Беларусь продолжится. В узком и широком составе будут обсуждены самые актуальные белорусско-венесуэльские вопросы сотрудничества.