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Уго Чавес: В Беларуси я, как на родине

09 сентября 2009 07:48
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В Минск с приветом от «оси зла» прибыл давний друг Беларуси и лично белорусского лидера Уго Чавес.

Cвой визит Чавес начал с посещения Минского автомобильного завода. Здесь боливарианский лидер осмотрел экспозицию продукции МАЗа как гражданского, так и военного назначения. Ему показали технику, которая уже работает в Венесуэле, и которая в перспективе может туда поставляться. Как известно, к концу года МАЗ планирует открыть в Венесуэле завод. Совместное предприятие будет рассчитано на выпуск 500 единиц автотехники в год.

Уго Чавес посетил и производство Минского Завода колесных тягачей. Здесь ему показали выставку всего модельного ряда предприятия. Больше всего президент Венесуэлы задержался у тягачей, предназначенных для ракетных установок.

В резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов. Сегодня рабочий визит Президента Венесуэлы  в Беларусь продолжится. В узком и широком составе будут обсуждены самые актуальные белорусско-венесуэльские вопросы сотрудничества.

# Умер Уго Чавес

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