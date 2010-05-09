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Уго Чавес стал самым популярным микроблогером Венесуэлы

09 мая 2010 08:00
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Микроблог президента Венесуэлы Уго Чавеса установил рекорд страны по числу читателей. Как сообщает Associated Press, к 8 мая подписчиками на страничку президента на сервисе Twitter стали более 237 тысяч человек. Чавес, представленный в Twitter как пользователь chavezcandanga, обогнал по популярности бывшего рекордсмена микроблогосферы Венесуэлы - телеканал Globovision. На микроблог этого оппозиционного телеканала подписались 234 тысячи пользователей сервиса.
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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