Уго Чавес прилетел в Минск с писательницей

Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом. Самолет Венесуэльского лидера приземлился поздно ночью в Национальном аэропорту «Минск». Встречала гостя правительственная делегация, представители дипкорпуса Боливарианской Республики, а также венесуэльские курсанты, которые проходят обучение в нашей стране.

По традиции Уго Чавеса у парадного подъезда здания администрации встречал Александр Лукашенко. После церемонии встречи лидеры двух стран оправились на переговоры. В эти минуты проходят встречи Президентов в узком и расширенном составах, по итогам которых предполагается подписать ряд двусторонних документов.

Беларусь и Венесуэла за короткий период вывели отношения на уровень стратегического партнерства. Еще в 2006 году президенты договорились о регулярных контактах на высшем уровне для придания дополнительной динамики развитию сотрудничества между двумя странами. И с тех пор Президент Венесуэлы ежегодно приезжает в Беларусь. Это уже пятый визит Президента Венесуэлы в Беларусь.

В декабре 2007-го состоялся первый официальный визит в Венесуэлу Президента Александра Лукашенко. Во второй раз с официальным визитом глава белорусского государства побывал в Венесуэле в марте нынешнего года. Во время поездки были подписаны важные документы по дальнейшему углублению белорусско-венесуэльского взаимодействия.

За последние годы товарооборот Беларуси и Венесуэлы заметно вырос. Если в 2006-м он составлял лишь 6 миллионов долларов, то в 2009-м превысил 230 миллионов. В нынешнем - рост товарооборота продолжился и за январь-июль превысил 370 миллионов долларов.

В марте текущего года подписано соглашение о поставках венесуэльской нефти в Беларусь. И уже в апреле в морском порту Одессы пришвартовался танкер с первой партией углеводородного сырья из Венесуэлы. Далее «черное золото» перевезли в железнодорожных цистернах на Мозырский НПЗ. Теперь танкеры с нефтью для Беларуси отправляются из Венесуэлы почти еженедельно. И прибывают в Одесский порт в Украине, эстонский — Мууга. Пробная партия для нас уже прибыла и через литовский порт в Клайпеде. Согласно договоренностям президентов двух стран, поставки венесуэльской нефти в Беларусь в этом году составят около 4 миллиона тонн. В 2011-м - 8-9 млн., в 2012 - 10 млн. тонн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Венесуэльская писательница, журналист и правозащитник Ева Голинджер сегодня прочитала лекцию на испанском языке для белорусских студентов.

Она также представила свою новую книгу, посвященную особенностям внешней политики Боливарианской республики. Юрист по образованию, Ева Голинджер последние годы активно занимается проблемами интеграции между странами Запада и Латинской Америки. Ее издания уже переведены на несколько языков мира. Теперь с ними могут познакомится и белорусы.

Ева Голинджер, писатель (Венесуэла):

Я была в Беларуси уже в прошлом году. И сегодня я вернулась в компании Президента Венесуэлы Уго Чавеса, который посещает в этом году страны Ближнего Востока, Европы и Африки, усиливая с ними стратегические отношения. Я очень рада вновь присутствовать в вашем университете. Мне кажется, что Минск - это очень хороший город с приятными людьми.