Уго Чавес предупредил о возможной войне с США

Таким образом Чавес прокомментировал недавние договоренности между Вашингтоном и Боготой по использованию американцами военных баз на территории Колумбии для борьбы с наркотрафиком.

Чавес полагает, что на самом деле Белый дом планирует военное нападение на Венесуэлу, готовя плацдарм в Колумбии, которая граничит с Венесуэлой на северо-востоке.



Выступая в традиционном еженедельном телеобращении к венесуэльцам, Чавес подверг резкой критике внешнеполитическую деятельность американского президента Барака Обамы. По мнению Чавеса, Обаме следует прилагать больше усилий к мирному возвращению в Гондурас свергнутого президента Мануэля Селайи, а не «наращивать военное присутствие империи в Латинской Америке».



«Обама витает в облаках. Он запутался в ужасном лабиринте... Он многого не понимает, ему еще надо подучиться. Впрочем, Обама - хороший молодой человек, у него много благих намерений», - цитирует AFP Уго Чавеса.



Чавес также заявил, что в случае военной агрессии против Венесуэлы «страна не окажется в одиночестве, потому что начнется масштабное антиимпериалистическое движение, и да поможет нам Бог».



«Мы не хотим войны, мы ненавидим войну. Но мы должны быть готовы к ней. Венесуэла для США - мишень номер один», - цитирует Чавеса Lenta.ru со ссылкой на AFP.