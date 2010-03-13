Уго Чавес показал венесуэльцам Беларусь на карте и объяснил, чем она может быть интересна

Урок географии в прямом эфире. Так можно сказать о выступлении Президента Венесуэлы Уго Чавеса по одному из центральных каналов страны. Соотечественникам команданте рассказал о Беларуси.

Кроме венесуэльского лидера в кадре были и члены белорусского правительства. Вместе они подвели итоги работы совместной межправительственной комиссии.

На подведение итогов двухдневных рабочих совещаний межправительственной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Уго Чавес пришел в прекрасном настроении. Перед началом выступлений команданте даже напевал мотивчик какой-то песни.

Оказалось, что у его дочери Марии – День рождения. Впрочем, речь Чавеса и без этого трогательного эпизода изобиловала темпераментными высказываниями. Команданте не скрывал своего восхищения Беларусью и сотрудничеством, которое за очень короткий срок успело перерасти в явно нечто больше, чем простая торговля.

В прямом эфире национального телевидения Уго Чавес показал 30 миллионам венесуэльцам Беларусь на карте, объясняя, чем она может быть интересна.

Уго Чавес, президент боливарианской Республики Венесуэла:

– Вот, смотрите, где находится Беларусь. Стратегическое положение – прямо в центре. Сердце Европы. С другой стороны – огромная Россия. Многие заинтересованы в том, чтобы иметь влияние в этом регионе. А вот здесь – ходят судна с нашей нефтью.

Для Беларуси – Венесуэла, тоже стратегическая страна. Дело в том, что она может стать площадкой для выхода на весь огромный рынок Латинской Америки. В этом регионе перспективно продавать наши товары и услуги. За четыре года сотрудничества мы создали несколько совместных предприятий. СП по добыче нефти в прошлом году достигло отметки в первый миллион тонн баррелей.

Чавес хочет здесь увеличить объемы добычи черного золота. Утверждено выделение нам новых месторождений. На 200 миллионов долларов увеличат и фонд предприятия. Президент Венесуэлы положительно относится к возможности предоставить белорусским специалистам добывать газ. Здесь огромные запасы голубого топлива. Запущены совместные проекты по созданию других СП.

Виктор Шейман, сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня:

– Мы сотрудничаем по многим-многим направлениям – по научно-техническому направлению, строительству и архитектуре, сельского хозяйства и продовольствия. Я думаю, что по итогам этого года, благодаря активной работе, мы выйдем на еще более высокий уровень сотрудничества.

Предложен проект по строительству агрогородка в Венесуэле, реконструкции некоторых местных поселков. В штате Арагуа наши специалисты построят 5 тысяч квадратных метров жилья. Чавес очень хвалил белорусское оборудование по сейсморазведке. Шла речь и о помощи в восстановлении промышленности Венесуэлы, строительстве фабрик и заводов. Два уже в процессе создания.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра республики Беларусь:

– Мы Вам обещаем, что к 1 июля следующего года два президента – Беларуси и Венесуэлы – перережут красную ленточку на двух сборочных заводах – завода по производству тракторов (с мощностью 10 тысяч тракторов в год) и по производству автомобилей (5 тысяч грузовых автомобилей в год).

Венесуэла в ближайшее время закупит очередную партию в 500 тракторов МТЗ. А также более тысячи другой техники и оборудования. Подводя итоги переговоров, Чавес предложил еще ускорить темпы нашей кооперации, объединиться, чтобы стать сильнее.

За 4 года Беларусь и Венесуэла прошли путь, на который у некоторых стран уходят десятилетия. Механизм сотрудничества на самом деле прост. Это так называемая взаимодополняемая экономика. У Венесуэлы огромные ресурсы в виде полезных ископаемых, у нас – передовые технологии и многолетний опыт. Взаимодополняя друг друга, наши страны получают в итоге очень выгодный экономический союз.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Венесуэла, Каракас.