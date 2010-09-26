Президенты Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ход реализации наиболее важных двусторонних договоренностей. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Уго Чавеса состоялся накануне вечером по инициативе венесуэльской стороны.

Как известно, сегодня в Венесуэле проходят парламентские выборы. Уго Чавес проинформировал главу белорусского государства о текущей внутриполитической обстановке в Венесуэле и ходе избирательной кампании. Александр Лукашенко пожелал Уго Чавесу успехов в дальнейшей реализации планов по политическому и социально-экономическому развитию страны.

Венесуэльский лидер, в свою очередь, поинтересовался ситуацией в Беларуси в преддверии президентских выборов в стране и выразил поддержку действиям белорусского руководства по их подготовке.

Президенты двух стран также обсудили ход реализации наиболее важных двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Уго Чавес подтвердил готовность осуществить в ближайшее время визит в Беларусь, в рамках которого, согласно достигнутой договоренности, будет детально рассмотрен весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе беседы также был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки дня.

В парламентских выборах в Венесуэле, как ожидается, примут участие более 17 миллионов человек. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у Единой социалистической партии, которую возглавляет президент страны Уго Чавес — ей прочат около 120 мест из 165-ти. Избранные депутаты приступят к исполнению обязанностей 5 января будущего года.

Многолюдно было сегодня и в венесуэльском посольстве в Минске. Здесь организовали избирательный участок по выборам в парламент этой страны. Возглавил его Чрезвычайный и Полномочный Посол. 57 граждан Венесуэлы, которые живут в Беларуси, отдали свои голоса за кандидатов. 17 из них такой возможностью воспользовались впервые.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Здесь, в Беларуси, участие в выборах в парламент Венесуэлы приняли практически 100% из тех, кто зарегистрирован в нашем консульском отделе. Это еще раз свидетельствует о том, что сегодняшние выборы — очень важный момент в жизни Венесуэлы. Народ самостоятельно делает свой выбор и сам создает свои же законы. Ему небезразлично.