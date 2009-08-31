Уго Чавес планирует посетить Беларусь

«Цель визита - укрепление политических, энергетических и военных связей с этими странами», - сказал президент Венесуэлы 30 августа на пресс-конференции в Мехико. Он подчеркнул, что нынешний визит вписывается в рамки политических и экономических целей его страны, и эти цели «демонстрируют динамизм внешней политики боливарианской революции».
Последним пунктом 11-дневного турне президента Венесуэлы будет Беларусь.
При этом Чавес не исключил, что в маршрут его поездки могут быть внесены коррективы, однако не уточнил, какие страны он может еще посетить, сообщает БЕЛТА.