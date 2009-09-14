Уго Чавес: из «оси зла» с любовью

Быстрый, практический маршевый темп в белорусско-венесуэльских отношениях был изначально.

Президенты наших стран стратегический уровень взаимоотношений взяли еще три года назад, когда Уго Чавес впервые прилетал в Минск. Через три месяца два президента на гаванском саммите Движения неприсоединения общались уже как хорошие друзья. Правда, поворотным в развитии наших отношений стал визит Александра Лукашенко в Венесуэлу: были только союзниками в международной политике, а стали настоящими бизнес-партнерами. Целый пакет договоренностей пополнили портфели министерств и предприятий наших стран.

Сегодня проекты растут как на дрожжах. И самое главное - есть финансовый эффект. Фактически ежегодно наш товарооборот удваивается. Причем, продаем в Венесуэлу мы больше, чем покупаем. Белорусский экспорт в боливарианскую республику – это тракторы, автотехника, сельскохозмашины. Поэтому неудивительно, что свой визит Чавес начал с посещения Минского автомобильного завода. Среди новых образцов – продукция, уже хорошо известная венесуэльскому президенту по работе в его стране. Кстати, к концу года планируется открыть в Венесуэле завод от МАЗа. Для начала - мощностью 500 машин в год. Чавес осмотрел и несколько автобусов, отметил их удобство и конкурентную цену. А на сборочном конвейере Чавес искал не начальника цеха, а простых рабочих. Ходил и удивлялся – на дворе мировой кризис, а в Беларуси уровень безработицы не увеличился.

На Минском заводе колесных тягачей Чавеса очень заинтересовали передвижные площадки для зенитно-ракетных комплексов. Вообще, здесь могут сделать под заказ практически любую машину. Было бы желание.

Не оказалось запретных тем и на более высоком уровне. В президентской резиденции «Заславль» состоялось неформальное общение двух лидеров. Президенты встретились, как два хороших друга. Открыто общались перед камерами и даже шутили.

Разговор, хоть и неформальный, но о насущном - как упрочить отношения наших стран? Венесуэльской стороне импонируют успехи Беларуси в новых технологиях и образовании. Есть большой интерес в сфере создания совместных предприятий по строительству, сейсмо- и нефтеразведке.

К слову, в Венесуэле уже действуют несколько белорусских компаний. А предприятие по добыче нефти уже получило чистой прибыли на 60 млн. долларов. Чавес предложил организовать морские поставки сырья для белорусских машиностроительных флагманов.

Помимо прочего, Чавес предложил Беларуси создать новый мировой альянс, в который страны могли бы входить для экономического, технологического, культурного и другого сотрудничества. Будущее боливарианский гость видит за многополярным миром.

Встреча Президентов в узком составе длилась почти пять часов, обсудили все имеющиеся на сегодняшний день вопросы, подписали целую серию документов. В частности, Беларусь и Венесуэла договорились развивать сотрудничество в энергетике и промышленности. А также заключили 14 контрактов в сфере науки и технологий. Стратегия очень проста – максимально увеличить объем взаимной торговли. То есть производить и продавать больше товаров, создавать совместные предприятия. Впрочем, это уже технические моменты. Самое главное, что общий язык найден, подписаны нужные документы, все стороны остались довольными.

Свою поездку в Минск Уго Чавес назвал очень продуктивной. Теперь с рабочим визитом в Каракас ждут Александра Лукашенко. Состояться он может уже через несколько месяцев.