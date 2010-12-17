Удостоверение международного наблюдателя на президентских выборах вручили Павлу Бородину

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заметила, что Бородин уже не впервые участвует в главной политической кампании Беларуси в качестве наблюдателя.

А сам Павел Павлович рассказал журналистам, что уже успел оценить предвыборный настрой белорусов.

Павел Бородин, международный наблюдатель, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Я в выборах участвовал — и в президентских неоднократно, и в парламентских. Все равно народ все решает. Настроение сегодня у народа прекрасное. Он уверен в своем будущем, знает, что есть рабочие места, что есть будущее, а это главное в жизни любого государства.

Из Центризбиркома Павел Бородин сразу отправился на избирательный участок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Там международный наблюдатель отметил, в буквальном смысле, прозрачность выборов, ознакомился с биографиями кандидатов. И даже пообщался с избирательницей, которая решила проголосовать досрочно.