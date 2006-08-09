Учения военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси переходят в активную фазу

9 августа на полигоне "Ашулук" в Астраханской области России начинается активная фаза оперативно-тактического учения военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов продолжают обслуживание техники и подготовку к боевым стрельбам. Проводится тренировка расчетов, обеспечивается связь, сдаются нормативы по знанию функциональных обязанностей. Штаб учения отработал и утвердил планы действий дежурных сил по противовоздушной обороне, а также необходимую документацию по организации и несению боевого дежурства в новом позиционном районе. Авиация также готовится к полетам и выполнению поставленных перед летчиками боевых задач. 8 августа провели контрольные полеты.



В этом ежегодном оперативно-тактическом учении принимают участие боевые расчеты двух зенитных ракетных бригад, радиотехнического полка, экипажи самолетов МиГ-29, подразделения связи и обслуживания. Общая численность белорусской группировки войск, участвующих в учении, составляет около 700 человек. Главная часть учения - это боевые стрельбы, которые будут осуществляться расчетами зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук". Кроме того, на полигоне "Ашулук" продолжится тактическое учение 115-й зенитной ракетной бригады, на вооружение которой в апреле этого года поступил зенитный ракетный комплекс С-300.



Всего, согласно замыслу, белорусской группировке войск российской стороной будет выделено 15 мишеней, имитирующих крылатые ракеты. Среди них - "Стриж-3", "Синица" и "Пищаль".