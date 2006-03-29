Участники несанкционированного митинга наказаны

Более 500 человек задержаны в Минске с 19 по 25 марта за участие в несанкционированных акциях, заявил сегодня генеральный прокурор республики Петр Миклашевич.288 задержанных приговорены к аресту на 10 суток, 112 человек - к аресту на 15 суток. 53 несовершеннолетних участника акций отпущены. В отношении остальных задержанных судебное решение еще не принято. По словам генпрокурора, среди них - 21 иностранец. Это - граждане Украины, Польши, России, Грузии, а также Литвы и Канады. Четверо из них уже депортированы на родину. 14 человек приговорены к административному аресту на срок от 3 до 15 суток. Петр Миклашевич опроверг сегодня слухи о том, что во время пресечения противоправных действий в Минске были погибшие. В результате беспорядков 8 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди гражданского населения.