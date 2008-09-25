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Участники ЕврАзЭС обсуждают проект межгосударственной программы о здоровье

25 сентября 2008 12:08
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В Минске собрались представители Совета по здравоохранению из Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. С инициативой создания программы "Здоровье народов ЕврАзЭС" выступил Президент Беларуси. Идея получила поддержку президентов всех стран ЕврАзЭС. Ведь, несмотря на различие национальных культур, традиций и менталитета, у государств Сообщества есть общие проблемы, на решение которых и направлена программа о здоровье.

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