Участники беспорядков в Минске 19 декабря оперативникам уже давно знакомы

Народное обсуждение реальных фактов о событиях вечера 19 декабря. Белорусы говорят о том, что случилось. Материалы, которые и дали почву для таких размышлений, обнародованы в телепроекте «Плошча: железом по стеклу», который показали все национальные каналы, и в публикациях газет «СБ – Беларусь Сегодня» и других ведущих печатных изданий страны.

Найти и наказать. С таким призывом обратились к правоохранителям сами оппозиционеры. Найти тех, кто штурмовал Дом Правительства. Вопрос, кто эти люди, оставался открытым недолго. Для оперативников в первых рядах – знакомые все лица. Вот на этих кадрах – Александр Молчанов машет флагом, стоя на тракторе.

Видео, довольно популярное в интернете. Чуть позже его герой будет в авангарде тех, кто пытался прорваться в Дом Правительства. А чуть раньше, три года назад, борисовский активист движения «Зубр» Молчанов, оказывается, уже побывал в поле зрения оперативников. И не раз. В активе – попытка организации взрыва памятника Орджоникидзе в родном Борисове. Не вышло. Зато получилось облить краской борисовский монумент у вечного огня. Вот такие акции солидарности.

Владимир Волков, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РУВД Борисова:

Такое поведение Молчанова можно объяснить тем, что он всегда старался своими действиями привлечь внимание, вызвать общественный резонанс.

Светлана Андреева, заместитель директора по воспитательно-идеологической работе СШ № 22 Борисова:

Друзей в классе практически не было. Он очень был замкнут.

Нас поразило это, ведь мама и папа с высшим образованием, работали на заводе БАТЭ. Но воспитанием Саши практически не занимались.

В общем, Александр еще легко отделался. Официальным предупреждением. Позже он вышел из состава «Зубра» по идейным соображениям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И вот, в декабре, снова оказался на передовой.

Александр Молчанов, участник беспорядков 19 декабря:

Тоже наносил удары по дверям и пытался их открыть. Хотел проникнуть внутрь, посмотреть что там.

Когда все началось, что-то во мне такое сработало. Эти действия считаю просто хулиганскими.

Хулиганство – не идея. Все, что происходило у Дома Правительства, больше похоже на идею ради денег. Это уже факт. То, что за каждую подпись, каждый час пикета платили наличными. Без налогов и отчетов. Поэтому и хорошо, потому что просто.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ – Беларусь Сегодня»:

Только не надо при этом рвать «рубаху», кричать о высоких идеях и цитировать пламенные куски из «Песни о соколе». Куда приличнее говорить прямо:

Я борюсь с режимом, но исключительно за деньги!

И всё станет на свои места. Идейная мощь борцов за дензнаки хорошо известна далеко за пределами Родины. В том числе в ЕС. Умиляют признания польского функционера Марека, жалующегося «правозащитнику» А. Беляцкому, что все вокруг проворовались и вся помощь белорусским «демократам» есть самая обычная коррупция. Нашел пан кому жаловаться – будто Беляцкий первый день увлеченно пашет на ниве правозащиты.

Сейчас, когда погромщики по настоянию самих же организаторов несанкционированной акции выводятся на чистую воду, Европарламент заговорил о новой волне санкций. И льгот. А, если вдуматься, кто теперь будет получать эти деньги? Над этим вопросом задумались даже в газете, которую нельзя заподозрить в симпатии к действующей власти.

Виктор Мартинович, «БелГазета»:

Предложения Европарламента носят не репрессивный, а поощрительный характер. Предлагается усилить поддержку гражданскому обществу (т.е. Де-факто плодить дармоедов, занимающихся производством виртуальной, факсово-ксероксно-отчетной политики).

Но многие в ЕС понимают, что обострять ситуацию в данном случае не стоит. Это просто не выгодно. Об этом говорят на самом высоком уровне в той же Литве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для того, чтобы, цитата, «интересы нашего государства и интересы наших людей не пострадали».

Юстинас Каросас, заместитель руководителя комитета по иностранным делам Сейма Литовской Республики:

Люди, которые раньше были очень радикальными в отношении к Беларуси, теперь куда реальней смотрят на ситуацию. И адекватно оценивают ее. Я этому очень рад.

Семен Петруков, RusInfoToday.com:

Некляев, Санников – фигуры странные, более привязанные к Западу, нежели к собственному народу. И куда они могут привести страну? Ко второй Молдавии, к полнейшему позору и краху? Если прямо на избирательном участке кандидат в президенты портит бюллетень, означает это только одно – он не собирается бороться.

От них за версту «смердит» гапоновщиной. Санников, Некляев и прочие превратили людей в пушечное мясо, сознательно подставив толпу под дубинки. Их расчет был прост: не возьмем власть, так поднимем шум, Запад нас поддержит, особенно, если будут жертвы.



Именно за жертвы и готовы были платить. Правда, слово «деньги» по отношению к нашей оппозиции, несмотря на пересылку в их пользу заоблачных сумм, в итоге ассоциируется со словом «мелочность». А от нее до настоящей идеи – целая пропасть. И снова стали актуальными строчки Владимира Высоцкого. Кстати, поэта, который признавал в первую очередь силу слова.

Владимир Высоцкий:

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или - когда все время против шерсти,

Или – когда железом по стеклу.