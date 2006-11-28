Участники батальонного тактического учения провели ночной бой

На Борисовском общевойсковом полигоне близится к завершению батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. В нем участвует одно из лучших воинских подразделений Министерства обороны - 120-ая отдельная Гвардейская механизированная бригада.

Распоряжение Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на проведение тактического учения с боевой стрельбой министром обороны было получено 20 ноября. Крупные оперативно-тактические учения с участием практически всех видов и родов войск в Республике проводятся ежегодно, и, по оценкам специалистов, вполне успешно. Однако в этот раз Первому батальону 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады предстояло выполнить то, чего они раньше никогда не делали - в активной фазе учения вести ночной бой, причем не только наступать, но и обороняться. Помогли артиллеристы, обеспечившие атакующим освещение поля боя.

Командование и наблюдатели отмечают высокую слаженность и взаимодействие, а также профессионализм и психологическую готовность военнослужащих к выполнению поставленных боевых задач, какими бы неожиданными они ни были. В необходимости же проведения подобных учений специалисты не сомневаются - реалии современного мира таковы, что нужно быть готовыми ко всему.