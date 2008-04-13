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Участники Ассамблеи Межпарламентского Союза рассмотрят Политическую и социально-экономическую ситуацию в мире

13 апреля 2008 13:41
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Она открывается сегодня в Кейптауне. Делегацию белорусского парламента возглавит председатель Палаты представителей Национального собрания Вадим Попов. На обсуждение вынесены вопросы мира и международной безопасности, парламентского надзора за госполитикой в сфере предоставления зарубежной помощи. Также парламентарии рассмотрят проблемы, которые касаются торговли людьми, миграции рабочей силы и прав человека. В программе белорусской делегации - проведение ряда двусторонних встреч, направленных на обсуждение сотрудничества в межпарламентской сфере и других областях, которые представляют взаимный интерес.

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