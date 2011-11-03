Участники акции «Оккупируй Уолл-стрит!» захватили морской порт на западе США

Сторонникам движения удалось нарушить транспортные операции в крупнейшем контейнерном терминале Окленда.

На данный момент все работы в акватории остановлены и по заявлению местных властей возобновятся, лишь когда это станет безопасным. По предварительным данным, участие в акции приняло 4,5 тысячи человек и пока акция носит мирный характер. Между тем, стражи правопорядка приведены в повышенную готовность, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Акции солидарности проходят также в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Поддержали её и американские ветераны. Более сотни участников войн в Ираке, Афганистане, Вьетнаме прошли маршем, протестуя против социального неравенства, безработицы и алчности корпораций.