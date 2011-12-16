Убийство Каддафи могут счесть военным преступлением

Лукашенко: Доходы населения, зарплаты и пенсии будем последовательно повышать. Уже в начале 2012 года нам придется в очередной раз их повысить

Это заявил президент Александр Лукашенко, выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников госорганов. Во Дворце Республики собрались руководители министерств, ведомств и организаций со всех регионов Республики. Такие встречи проходят регулярно с 1996 года. Тема нынешнего семинара – импортозамещение как важнейший фактор развития экономики страны.