Убийство Каддафи могут счесть военным преступлением

Новости Румынии. Соответствующий закон подписал президент страны Траян Бэсеску.
Это заявил президент Александр Лукашенко, выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников госорганов. Во Дворце Республики собрались руководители министерств, ведомств и организаций со всех регионов Республики. Такие встречи проходят регулярно с 1996 года. Тема нынешнего семинара – импортозамещение как важнейший фактор развития экономики страны.
Новости Франции. Во Франции завершился скандальный процесс по делу экс-президента Франции Жака Ширака.
22 сентября 2026 08:39
22 сентября 2026 08:23
22 сентября 2026 08:22
22 сентября 2026 08:21
22 сентября 2026 08:18
22 сентября 2026 08:01
22 сентября 2026 08:00
22 сентября 2026 07:59