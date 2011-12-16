Прямой эфир

Убийство Каддафи могут счесть военным преступлением

16 декабря 2011 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Ливии. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда.Свергнутый лидер Ливии был убит в октябре этого года. Вместе с Каддафи погиб его сын, а также бывший глава Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
16 декабря 2011 09:10

Румыния разместит на своей территории элементы ПРО

15 декабря 2011 17:40

Лукашенко: Доходы населения, зарплаты и пенсии будем последовательно повышать. Уже в начале 2012 года нам придется в очередной раз их повысить

15 декабря 2011 14:22

Жака Ширака приговорили к двум годам лишения свободы условно