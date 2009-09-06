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У Зимбабве нет денег на конституцию

06 сентября 2009 16:59
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Комитет парламента Зимбабве, которому было поручено подготовить проект новой конституции страны, приостановил свою работу из-за нехватки финансовых средств.

Как заявил в интервью газете Sunday Mail сопредседатель комитета Пол Мангвана, в бюджете комитета не осталось ни доллара, и если правительство не найдет необходимые ресурсы, то дальнейшие планы строить бессмысленно.

Если у правительства нет денег, тогда нужно отложить процесс, сказал парламентарий.

Разработка новой конституции была одним из условий соглашения президента Роберта Мугабе с демократической оппозицией: проект нового основного закона должен быть готов к февралю следующего года, а в июле в стране должен пройти референдум по вопросу о его принятии, передает «Интерфакс».

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