У Туркмении новый президент

49-летний Бердымухаммедов 14 февраля утром принес присягу и сделал первые заявления.

Вновь избранному главе государства после клятвы вручили Коран и книгу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова "Рухнам". Бердымухаммедов пообещал продолжить политику Туркменбаши и следовать его традициям. Напомним, за кандидатуру туркменского лидера проголосовали 89% избирателей. После церемонии оглашения итогов состоялась инаугурация. Бердымухаммедов произнес присягу, положив руку на Конституцию республики. С этого момента он стал президентом Туркмении сроком на пять лет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухаммедова с избранием президентом Туркменистана. "Беларусь ценит Туркменистан как своего важного и надежного партнера" - подчеркивается в поздравлении главы государства. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что и в дальнейшем двустороннее взаимодействие будет основано на принципах взаимного уважения и дружбы.