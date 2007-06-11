У столичной области - новый руководитель

Президент страны Александр Лукашенко представил в должности председателя Минского областного исполнительного комитета Леонида Крупца.

Глава государства лично вручил губернатору Минской области служебное удостоверение. В последнее время Крупец занимал должность помощника Президента - главного инспектора по Витебской области.

Прежний руководитель Миноблисполкома Николай Домашкевич останется в системе управления страной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в свое время Николай Домашкевич был незаменим. Он почти девять лет руководил областью, но при новых условиях хозяйствования необходимо кардинально повышать эффективность управленческой деятельности и ответственность руководящих кадров, особенно на региональном уровне.