У Совета глав правительств СНГ новый председатель – Беларусь

Кандидатуру поддержали единогласно. Официальный Минск уже предложил программу действий. К октябрю - дате следующего саммита - должна быть завершена работа над проектом экономического развития Содружества.



На саммите основное внимание не к премьерам-дебютантам – их трое, а к Владимиру Путину в его новом-старом статусе. Заседание вела Юлия Тимошенко, для которой – это также второе пришествие в главы кабинета министров. Благодаря ей заседание и прошло достаточно быстро, все острые углы она сглаживала. По всем 20 вопросам повестки дня было найдено компромиссное решение.



В конце встречи выбрали нового председателя в Совете глав правительств. Кандидатура Беларуси была утверждена единогласно. Официальный Минск уже предложил программу действий. В ней пять пунктов. Среди них завершение работы над проектом экономического развития содружества, проведение бизнес-форумов, и переход на инновационное развитие. Во всех странах Содружества – устойчивый экономический рост. Эту тенденцию необходимо сохранить.



Минское заседание совета глав правительств стало лучшим за историю их проведения. Все в одном месте – такова формула белорусов. И гостям понравилось. Теперь необходимо доказать, что мы в силах не только форумы проводить но и интеграцию развивать.