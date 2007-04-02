У парламентариев началась весенняя сессия

В ходе весенней сессии депутаты особое внимание уделят законопроектам экономического блока. Приоритет - проектам Бюджетного кодекса и Кодекса о земле, законопроектам "Об ипотеке", "Об унитарных предприятиях", "О рекламе". Также продолжат работу по обновлению уже действующих кодексов.

Самым объемным обещает стать блок социальных вопросов. Депутаты рассмотрят комплекс мер по улучшению демографической ситуации. Так, к примеру, в отпуск по уходу за ребенком скоро смогут уходить отцы. Также предполагается законодательно закрепить увеличение размеров единовременного пособия.